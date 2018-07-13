Бывшему председателю правления «Интехбанка» продлили домашний арест

Бывшему председателю правления «Интехбанка» Марселю Зарипову продлили домашний арест до 19 сентября, сообщили «АиФ-Казань» в пресс-службе Приволжского суда.

Напомним, Зарипова задержали в мае. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2016 года Зарипов вместе со своим замом Еленой Наумовой , зная, что Центробанк может отозвать лицензию у «Интехбанка», заключили договор уступки прав требований, выведя таким образом активы банка на сумму 873,6 млн рублей. В результате банк не смог выполнить свои обязательства перед кредиторами.

23 декабря ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а 3 марта у «Интехбанка» отозвали лицензию.