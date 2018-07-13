Шесть членов запрещенной «Таблиги Джамаат» осуждены в Москве на сроки до 2,5 лет колонии

Все шесть подсудимых признаны виновными в участии в деятельности религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

В январе 2018 г. Агентство сообщало о задержании и аресте пятерых человек из шести осужденных.

Религиозное объединение «Таблиги Джамаат» было запрещено в России в 2009 г.