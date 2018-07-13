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Шесть членов запрещенной «Таблиги Джамаат» осуждены в Москве на сроки до 2,5 лет колонии
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Шесть членов запрещенной «Таблиги Джамаат» осуждены в Москве на сроки до 2,5 лет колонии 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Никулинский районный суд столицы приговорил шестерых членов запрещенной в России религиозной организации «Таблиги Джамаат» к срокам от двух до 2,5 лет колонии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе суда.
«Никулинский суд Москвы вынес обвинительный приговор, назначив Жылдызбеку Исмаилову, Али Зулушеву, Максату Бердикулову, Али Ажиеву и Кунану Турдиматову наказание в виде двух лет колонии общего режима, Якубжан Мурахмедов осужден на 2,5 года колонии», — рассказала пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.
Все шесть подсудимых признаны виновными в участии в деятельности религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
В январе 2018 г. Агентство сообщало о задержании и аресте пятерых человек из шести осужденных.
Религиозное объединение «Таблиги Джамаат» было запрещено в России в 2009 г.
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