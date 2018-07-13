Московский суд приговорил к тюрьме шесть экстремистов 

Шесть членов запрещенной группировки «Джамаат Таблиг»* приговорены к лишению свободы Никулинским судом Москвы. Об этом сообщил «Интерфакс».
Согласно вердикту судьи, Али Ажиев, Жылдызбек Исмаилов, Кунан Турдиматов, Максат Бердикулов и Али Зулушев получили по два года лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемый Якубжан Мурахмедов получил два года и шесть месяцев.
Всех их признали виновными в деятельности экстремистского религиозного объединения.
Как выяснили следователи, в период с апреля по июнь прошлого года подсудимые собирались в квартире, где изучали произведения основателей и идеологов экстремистской организации «Джамаат Таблиг»*. По сведениям ФСБ, руководили группой выходцы из центральноазиатского региона.
Оперативники провели обыск в квартирах подозреваемых и изъяли экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации «с отчетами о противоправной деятельности». Все фигуранты дела, кроме Мурахмедова, согласились с обвинением и раскаялись в преступлении.
«Джамаат Таблиг»* — запрещенная на территории России экстремистская группировка.