Московский суд приговорил к тюрьме шесть экстремистов

Шесть членов запрещенной группировки «Джамаат Таблиг»* приговорены к лишению свободы Никулинским судом Москвы . Об этом сообщил «Интерфакс».

Всех их признали виновными в деятельности экстремистского религиозного объединения.

Как выяснили следователи, в период с апреля по июнь прошлого года подсудимые собирались в квартире, где изучали произведения основателей и идеологов экстремистской организации «Джамаат Таблиг» *. По сведениям ФСБ, руководили группой выходцы из центральноазиатского региона.

Оперативники провели обыск в квартирах подозреваемых и изъяли экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации «с отчетами о противоправной деятельности». Все фигуранты дела, кроме Мурахмедова, согласились с обвинением и раскаялись в преступлении.

«Джамаат Таблиг»* — запрещенная на территории России экстремистская группировка.