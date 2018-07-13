Пермяка отправили за решетку за убийство жены и бизнесмена

Суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор двум жителям Перми . Один из них признан виновным в двойном убийстве, другой — в пособничестве в убийстве. Первый проведет 19,5 года в колонии строгого режима , второго отправили туда же на 12 лет. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В октябре 2015 года 60-летний подсудимый решил завладеть коммерческой недвижимостью 69-летнего знакомого предпринимателя. Обманным путем он заманил жертву в свою машину и зарезал. Труп он утопил в реке за городом.

Спустя год злоумышленник задушил 53-летнюю супругу, на которой женился незадолго до преступления. Расправу он затеял ради трехкомнатной квартиры. Труп женщины ему помог спрятать в лесу приятель. На следующий день злоумышленник сообщил о пропаже женщины в полицию.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым.