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На Дону жестоко убили и расчленили пенсионерку
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На Дону жестоко убили и расчленили пенсионерку 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Дело расследует следком
В Таганроге на одной из улиц нашли окровавленные пакеты с человеческими останками внутри. Местные жители, обнаружившие страшную находку, сразу вызвали полицию.
Останки, расфасованные по восемью пакетам, отправили на экспертизу.
Как оказалось, была убита 78-летняя пенсионерка. Сейчас на причастность к преступлению проверяют ее родственников и знакомых.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.
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