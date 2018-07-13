На Дону жестоко убили и расчленили пенсионерку 

Дело расследует следком
В Таганроге на одной из улиц нашли окровавленные пакеты с человеческими останками внутри. Местные жители, обнаружившие страшную находку, сразу вызвали полицию.
Останки, расфасованные по восемью пакетам, отправили на экспертизу.
Как оказалось, была убита 78-летняя пенсионерка. Сейчас на причастность к преступлению проверяют ее родственников и знакомых.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.