СК завершил расследование по трем эпизодам дела полковника Захарченко 

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении полковника Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений, передает Агентство «Москва».
Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ обвиняют в коррупции.
Петренко отметила, что продолжается расследование других эпизодов получения взяток Захарченко. Его соучастник находится в розыске.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Захарченко до 8 августа.
Следствие предполагает, что Захарченко получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса, а также еще 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Он же предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.