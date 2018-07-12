СК завершил расследование по трем эпизодам дела полковника Захарченко

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ обвиняют в коррупции.

Петренко отметила, что продолжается расследование других эпизодов получения взяток Захарченко. Его соучастник находится в розыске.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Захарченко до 8 августа.