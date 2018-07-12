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СК завершил расследование по трем эпизодам дела полковника Захарченко
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СК завершил расследование по трем эпизодам дела полковника Захарченко 

Москва24 12 июля 2018
Фото: Москва24
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении полковника Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений, передает Агентство «Москва».
Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ обвиняют в коррупции.
Петренко отметила, что продолжается расследование других эпизодов получения взяток Захарченко. Его соучастник находится в розыске.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Захарченко до 8 августа.
Следствие предполагает, что Захарченко получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса, а также еще 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Он же предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.
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