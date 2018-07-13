Кому пересчитают сроки заключения?

Сам закон, основная цель которого — гуманизация уголовно-исполнительной системы, обсуждался на протяжении десяти лет. Он был внесен в Государственную Думу в июне 2008 года, рассмотрен в первом чтении в 2015 году, и только в июне 2018 года Государственная Дума рассмотрела его во втором и третьем чтении, когда по поручению Председателя ГД Вячеслава Володина разбирали так называемые законодательные завалы.

Дании, Германии, Швейцарии, Испании, Норвегии, Японии, «Не секрет, что условия содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах сопоставимы с тюремными. В камерах они практически не имеют возможности для занятий каким‑либо видом деятельности. В то же время большая часть из них впоследствии приговаривается к отбыванию наказания в исправительных учреждениях, условия содержания в которых значительно гуманнее. Например, в колонии-поселении осужденные могут свободно передвигаться, получать образование и работать», — поясняет Павел Крашенинников необходимость принятия закона. По его словам, подобные нормы — вполне обычная законодательная практика для многих стран — стран СНГ и Балтии, Австрии КНР и других.

Кстати, примечательно, что по такому же принципу зачет предварительного заключения в срок наказания производился и советским уголовным законодательством, добавляет Павел Крашенинников.

Кто сможет претендовать на пересчет сроков заключения?

Закон будет распространяться на подозреваемых и обвиняемых, которые впоследствии приговорены судом к отбыванию наказания. А также на осужденных, уже отбывающих наказание в момент вступления закона в силу. Им будет произведен пересчет сроков с использованием коэффициентов, установленных законом.

Коэффициенты установлены следующие:

Один день, проведенный в СИЗО , будет засчитываться в срок отбывания наказания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, и режима:

— при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особого режима — за 1 день;

— при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за 1,5 дня;

— при отбывании наказания в колонии-поселении — за 2 дня;

— при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части — за 1,5 дня;

— в случае ограничения свободы, принудительных работ или ареста — за 2 дня;

— в случае исправительных работ или ограничения по военной службе — за 3 дня;

— в случае обязательных работ — за 8 часов обязательных работ.

Если до суда лицу была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, то это время будет приравниваться к нахождению лица в СИЗО из расчета — 2 дня домашнего ареста за 1 день нахождения в СИЗО.

Решать вопрос о перерасчете сроков будет только суд. Причем произойдет это тоже не сразу, в законе для того также прописаны четкие сроки:

— в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу (а это, напомним, 3 июля 2018 года) — в отношении лиц, отбывающих наказание в воспитательной колонии и колонии-поселении;

— в течение полугода — в отношении лиц, отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима; лиц, отбывающих наказание в виде обязательных, исправительных, принудительных работ, ограничения свободы; а также в отношении военнослужащих, отбывающих наказание в дисциплинарной воинской части или в виде ограничения по военной службе.

Кто не сможет претендовать на перерасчет сроков заключения?

— особо опасные рецидивисты;

— приговоренные к смертной казни, которым она в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы либо лишением свободы на 25 лет;

— осужденные по террористическим статьям УК РФ (ст.205 — 205.5), в том числе за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, за содействие террористической деятельности и за участие в террористическом сообществе, за совершение акта международного терроризма (ст.361), а также за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277), лица, пользующегося международной защитой (ст.360), насильственный захват или удержание власти (ст.278) и вооруженный мятеж (ст.279), также «сопряженные с осуществлением террористической деятельности», указано в законе;

— осужденные за захват заложников, если он был совершен в составе организованной группы и повлек тяжкие последствия либо смерть заложника — по неосторожности или умышленно (ст.206, ч.3,4);

— осужденные за угон воздушного или водного транспорта либо ж/д состава, если это было сопряжено с совершением террористического акта либо иным осуществлением террористической деятельности (ст.211, ч.4);

— осужденные за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном и особо крупном размере (ст.228, ч.2 и 3), а также за незаконное производство, сбыт либо пересылку наркотиков (ст.228.1) или за хищение либо вымогательство наркотиков (ст.229);

— осужденные за государственную измену (ст.275);

— осужденные за шпионаж (ст.276);

Кроме того, как подчеркивает Павел Крашенинников, указанный повышающий коэффициент не будет применяться в период нахождения осужденного в штрафном или дисциплинарном изоляторе, в помещении камерного типа либо в едином помещении камерного типа в случае применения к осужденным мер взыскания. Кроме того, не пересчитывается срок, если осужденный отбывает наказание в воспитательной или исправительной колонии в строгих условиях.

Наконец, законодатель напоминает, что согласно ст. 10 УК РФ, если закон улучшает положение лица, то он имеет обратную силу. В случае ухудшения — обратной силы не имеет. Таким образом, пересчет не коснется осужденных, которые до приговора суда находились под домашним арестом. Если до вступления закона в силу срок нахождения под домашним арестом был засчитан по нынешней схеме — из расчета один день за один, то для таких осужденных пересчетов по новым правилам не будет.