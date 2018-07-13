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Отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Екатерины Конновой
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Отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Екатерины Конновой 

Управа района Якиманка 3 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанту полиции Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.228.1 УК РФ в отношении Екатерины Конновой.
Также Министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата.
В настоящее время по результатам проверки руководством Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве в соответствии с п.2 ч.1 ст. 39, ч.2 ст. 140, ч.2 ст. 146 УПК РФ принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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