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Коркинским адептам секты «Орда» грозит до четырех лет колонии
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Коркинским адептам секты «Орда» грозит до четырех лет колонии 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Прокуратура города. Коркино признала законным возбуждение уголовного дела по факту деятельности местной ячейки деструктивной религиозной секты «Орда», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Дело возбуждено по части первой статьи 239 УК РФ — создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением. Виновным грозит до четырех лет лишения колонии. В ходе доследственной проверки установлено, что в 2014-2015 годах неустановленные лица на территории поселка Первомайский города Коркино Челябинской области с целью получения денежной и имущественной выгоды, установления личной психологической власти над группой местных жителей создали религиозное объединение «Орда» («Ата Жолы», «Ак жол», «Бату Орда», «Путь предков», «Светлый путь»). Адепты секты осуществляли психологическое насилие над гражданами, причиняя реальный вред их физическому и психическому здоровью. После занятий в секте некоторым жителям поселка понадобилась помощь психиатра.
Решением Челябинского областного суда деятельность секты была запрещена на территории региона. В ходе продолжающегося следствия предстоит установить фактических руководителей первомайской ячейки. Ранее по обвинению в организации деятельности запрещенной религиозной организации «Орда» на Южном Урале были задержаны Айслу Дуанбаева и Светлана Платонова. Женщинам предъявлено обвинение в доведении до сумасшествия одной из своих подопечных, которую они обещали излечить от недугов с помощью нетрадиционных религиозных обрядов. На период рассмотрения дела Центральным районным судом подозреваемые заключены под стражу. В ходе обысков у них была изъята религиозная литература и предметы культа.
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