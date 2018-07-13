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Петрозаводчанин чуть не убил знакомого из-за денег, но не нашел их
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Петрозаводчанин чуть не убил знакомого из-за денег, но не нашел их 

Карельские вести 3 часа назад
Жителю Петрозаводска грозит 12 лет колонии за разбой и угон машины.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Петрозаводска, который обвиняется в разбое и угоне.
Весной 2018 года обвиняемый вместе со случайным знакомым выпивал в машине последнего. Узнав от владельца, что в салоне спрятана крупная денежная сумма (часть доли от продажи квартиры), он напал на потерпевшего, приставил нож к горлу и потребовал передать ему деньги.
Опасаясь за жизнь, мужчина не стал оказывать сопротивление и выпрыгнул из автомобиля. Тогда злоумышленник пересел на водительское сиденье, завел машину и скрылся с места преступления, но вскоре бросил машину на другой улице. Все деньги (360 тысяч рублей) так и остались нетронутыми в тайнике в салоне автомобиля.
Обвиняемый на данный момент находится под арестом. Ему грозит до 12 лет колонии. Дело передано на рассмотрение в суд.
По материалам: ptzgovorit.ru
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