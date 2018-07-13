Нападавшим на школу в Улан-Удэ подросткам продлили арест

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.

"Постановлениями Советского районного суда г. Улан-Удэ всем трем обвиняемым в совершении преступления в МАОУ «СОШ №5» срок содержания под стражей продлен на 2 месяца, то есть до 19 сентября 2018 года. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Верховный суд Республики Бурятия ", — говорится в сообщении.

В суде пояснили, что продление срока содержания обвиняемых под стражей обусловлено особой сложностью уголовного дела, а именно необходимостью выполнения большого количества следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений.