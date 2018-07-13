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Нападавшим на школу в Улан-Удэ подросткам продлили арест
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Нападавшим на школу в Улан-Удэ подросткам продлили арест 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Трем подросткам, напавшим на школу в Улан-Удэ, продлили арест на два месяца, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.
Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.
"Постановлениями Советского районного суда г. Улан-Удэ всем трем обвиняемым в совершении преступления в МАОУ «СОШ №5» срок содержания под стражей продлен на 2 месяца, то есть до 19 сентября 2018 года. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Верховный суд Республики Бурятия", — говорится в сообщении.
В суде пояснили, что продление срока содержания обвиняемых под стражей обусловлено особой сложностью уголовного дела, а именно необходимостью выполнения большого количества следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений.
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