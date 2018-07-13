Житель Пермского края поблагодарил полицейских

В апреле текущего года в дежурную часть отдела полиции по Чайковскому району обратился мужчина. Гражданин сообщил, что у него похитили ноутбук. Опросив потерпевшего, стражи порядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Установив личность подозреваемого в противоправном деянии, полицейские задержали его по горячим следам. Похищенное имущество было найдено и возвращено заявителю.

‒ Сотрудники органов внутренних дел очень серьезно отнеслись к выполнению своих обязанностей, оперативно нашли ноутбук, проявили чуткость и внимание к ситуации, которая со мной произошла, ‒ отметил житель Чайковского.