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Житель Пермского края поблагодарил полицейских
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Житель Пермского края поблагодарил полицейских 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 часов назад
В адрес начальника отдела МВД России по Чайковскому району Пермского края, полковника полиции Алексея Агафонова поступило письмо от местного жителя. Гражданин в своем обращении выражает благодарность сотрудникам полиции, а именно дознавателю отдела дознания, старшему лейтенанту полиции Марине Ждановой и сотруднику уголовного розыска, майору полиции Стефану Штанисцевски за добросовестное выполнение служебных обязанностей.
В апреле текущего года в дежурную часть отдела полиции по Чайковскому району обратился мужчина. Гражданин сообщил, что у него похитили ноутбук. Опросив потерпевшего, стражи порядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Установив личность подозреваемого в противоправном деянии, полицейские задержали его по горячим следам. Похищенное имущество было найдено и возвращено заявителю.
‒ Сотрудники органов внутренних дел очень серьезно отнеслись к выполнению своих обязанностей, оперативно нашли ноутбук, проявили чуткость и внимание к ситуации, которая со мной произошла, ‒ отметил житель Чайковского.
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