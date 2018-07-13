В магаданской квартире гражданин Азербайджана прописал более 40 иностранцев

Прокуратура Магаданской области возбудила уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана , прописавшего в своей магаданской квартире более 40 иностранцев.

Дело возбуждено по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России").

Следствием установлено, что гражданин Азербайджана за год поставил в управлении по вопросам миграции УМВД РФ по Магаданской области на учет по месту пребывания в квартире, принадлежащей ему, 17 граждан Узбекистана , 13 граждан Киргизии , шесть граждан Таджикистана и семь граждан Украины . За регистрацию он получал от иностранцев деньги, передает агентство «Интерфакс»

Многонациональная «резиновая» квартира заинтересовала сотрудников правоохранительных органов. Как выяснилось, в ней проживают только двое иностранцев из поставленных на учет.