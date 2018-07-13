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В магаданской квартире гражданин Азербайджана прописал более 40 иностранцев
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В магаданской квартире гражданин Азербайджана прописал более 40 иностранцев 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Прокуратура Магаданской области возбудила уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана, прописавшего в своей магаданской квартире более 40 иностранцев.
Дело возбуждено по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России").
Следствием установлено, что гражданин Азербайджана за год поставил в управлении по вопросам миграции УМВД РФ по Магаданской области на учет по месту пребывания в квартире, принадлежащей ему, 17 граждан Узбекистана, 13 граждан Киргизии, шесть граждан Таджикистана и семь граждан Украины. За регистрацию он получал от иностранцев деньги, передает агентство «Интерфакс».
Многонациональная «резиновая» квартира заинтересовала сотрудников правоохранительных органов. Как выяснилось, в ней проживают только двое иностранцев из поставленных на учет.
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