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В Ульяновске неизвестный ранил ножом продавщицу магазина
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В Ульяновске неизвестный ранил ножом продавщицу магазина
АиФ — Ульяновск
9 часов назад
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Фото:
АиФ – Ульяновск
Неизвестный 12 июля около 14 часов напал на продавщицу магазина в микрорайоне «Репино» и нанес ей ножевое ранение, сообщает
региональный Следком
. Пострадавшая госпитализирована, преступник покинул место происшествия.
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