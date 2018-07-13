Ещё
В Ульяновске неизвестный ранил ножом продавщицу магазина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновске неизвестный ранил ножом продавщицу магазина 

АиФ — Ульяновск 9 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Неизвестный 12 июля около 14 часов напал на продавщицу магазина в микрорайоне «Репино» и нанес ей ножевое ранение, сообщает региональный Следком. Пострадавшая госпитализирована, преступник покинул место происшествия.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Задержанный полицейскими 25-летний житель Ульяновска пропал без вести Глава Ульяновского Минздрава Абдуллов скрывал дом и земельный участок Житель Ульяновска ударил жену ножом и вытолкал умирать в подъезд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину59
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс43
От Москвы останется мокрое место37
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»213
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение