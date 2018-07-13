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Камчатский рыболовецкий колхоз задолжал рабочим почти 600 тыс. рублей
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Камчатский рыболовецкий колхоз задолжал рабочим почти 600 тыс. рублей 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина не выплачивал работникам зарплаты. В результате накопился долг, размер которого превышает полмиллиона. Городская прокуратура Холмска направила в суд уголовное дело по данному факту. Об этом сообщил сайт прокуратуры Сахалинской области.
На районных предприятиях провели прокурорскую проверку и выяснили, что председатель рыболовецкого колхоза в Петропавловске-Камчатском не выплачивал четырем работникам зарплаты с января по декабрь 2017 года, хотя обладал достаточным количеством средств для этих целей. В результате образовался зарплатный долг более чем в 587 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело. Только после этого организация рассчиталась с зарплатными долгами в полном объеме.
В ходе досудебного следствия обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.
Во Владивостоке бывшие сотрудники завода «Радиоприбор», который разорился, не получали заработную плату более двух лет. Накопился долг в 380 миллионов рублей. Работники попросили врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко помочь с погашением огромного долга.
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