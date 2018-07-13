Камчатский рыболовецкий колхоз задолжал рабочим почти 600 тыс. рублей

Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина не выплачивал работникам зарплаты. В результате накопился долг, размер которого превышает полмиллиона. Городская прокуратура Холмска направила в суд уголовное дело по данному факту. Об этом сообщил сайт прокуратуры Сахалинской области.

На районных предприятиях провели прокурорскую проверку и выяснили, что председатель рыболовецкого колхоза в Петропавловске-Камчатском не выплачивал четырем работникам зарплаты с января по декабрь 2017 года, хотя обладал достаточным количеством средств для этих целей. В результате образовался зарплатный долг более чем в 587 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Только после этого организация рассчиталась с зарплатными долгами в полном объеме.

В ходе досудебного следствия обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.