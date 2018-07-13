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В Суде начнут рассматривать по существу дело отца полковника Захарченко
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В Суде начнут рассматривать по существу дело отца полковника Захарченко 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу дела отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство».
Заседание назначено на 11:30, следует из электронной базы суда.
СК ранее предъявил Виктору Захарченко и второму фигуранту дела Владимиру Корьевкину обвинение в окончательной редакции по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По словам адвоката Вячеслава Леонтьева, сумма растраты составляет 1,5 миллиона рублей. Он добавил, что Захарченко возместил ущерб.
По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший.
Корьевкин и Захарченко-старший содержались под стражей, но позднее были переведены под домашний арест. Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.
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