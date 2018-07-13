О чем молчит отец полковника Захарченко?

Как выяснило следствие, более двух лет родственник высокопоставленного силовика, в ходе обыска по делу которого нашли более 8 млрд рублей, числился вице-президентом кредитного учреждения. При этом на работу Виктор Захарченко не ходил, но получал неплохую зарплату.

Для резонансного процесса в старом здании суда рядом со станцией метро «Бауманская» выделили очень маленький зал, в котором не смогли уместиться все желающие. Пришлось заносить дополнительную скамейку. Находящиеся под домашнем арестом 64-летний Виктор Захарченко и второй подсудимый — 45-летний бывший председатель правления КБ МИА Владимир Корьевкин — не стали пересаживаться вперед и остались сидеть в толпе журналистов.

Когда устанавливали личность, Захарченко сообщил, что он пенсионер, из хронических заболевании страдает грыжей спины и перенес инсульт. Корьевкин умолчал о проблемах со здоровьем, напомнив, что все данные есть в деле. Оба почти год отсидели в СИЗО , прежде чем в марте этого года их перевели под домашний арест.

Виктор Захарченко просил допустить в качестве общественного защитника адвоката Виктора Емельянова . Последний ранее участвовал в процессе по иску Генпрокуратуры , который завершился изъятием в доход государства имущества на 9 млрд рублей, принадлежавшего родным и знакомым полковника МВД Дмитрия Захарченко. Но суд решил, что подсудимому достаточно двух профессиональных адвокатов, и просьбу отклонил.

Новоиспеченный банкир

Как следовало из озвученного прокурором обвинительного заключения, подсудимые входили в организованную группу, которую создали «неустановленные лица» с целью растраты средств банка в пользу Виктора Захарченко.

В июле 2014 года гендиректор и председатель правления кредитного учреждения Владимир Корьевкин оформил пенсионера на должность вице-президента банка с окладом в 30 тысяч рублей и ежемесячной премией в 120 тысяч. При этом у последнего отсутствовал какой-либо опыт работы в банковской сфере, до этого он 30 лет проработал школьным учителем.

«Зная, что Виктор Захарченко не соблюдает трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, не выполняет своих трудовой обязанностей и не являлся на работу без уважительной причины, он принимал решения о начислении ему денег», — сказала прокурор.

По ее словам, в апреле 2015 года Корьевкин уволился из КБ МИА и перешел на работу в « ББР Банк » (там он по сей день числится в качестве советника председателя правления — Business FM ). Но и при новом руководителе банка МИА Сергее Грибе Захарченко продолжали начислять зарплату с премиальными, хотя он не появлялся в банке.

Лишь в сентябре 2016 года, когда задержали Дмитрия Захарченко, Гриб уволил его отца, «желая дистанцироваться от последнего и скрыть факт растраты в его пользу». Действия Захарченко, Корьевкина и Гриба следствие квалифицировало как растрату, совершенную в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сергей Гриб успел скрыться от следствия, он объявлен в розыск.

Всего с 1 июля 2014 года по 30 сентября 2016 года Виктору Захарченко вменили незаконное получение 4 млн 920 тысяч рублей. Причем в эту сумму следствие включило не только его зарплату и премии, но и налоги. Владимиру Корьевкину же инкриминировали растрату 1 млн 717 тысяч в его пользу. В ходе следствия Виктор Захарченко так и не стал сообщать, признает он вину или нет. Однако на всякий случай он внес расчетный счет КБ МИА обеспечительный платеж почти на 5 млн рублей.

Нераскрытые карты

Не раскрывать карты фигурант предпочел и на первом заседании суда. После того, как прокурор зачитала обвинительное заключение, судья Оксаны Горюнова спросила подсудимых, понятно ли им обвинение и признают ли они вину. На этот вопрос Виктор Захарченко ответил так: «Да, мне понятно обвинение, но в настоящее время я не хотел бы высказываться относительно признания или непризнания вины».

Сообщить свою позицию по предъявленному обвинению и дать показания подсудимый обещал после исследования всех доказательств — и обвинения, и защиты. Его примеру решил последовать и Владимир Корьевкин. Он выразил готовность выразить свое отношение к обвинению и выступить в конце процесса — после допроса всех свидетелей и потерпевшего. Им по делу признан КБ МИА. Ранее кредитное учреждение заявило по уголовному делу иск на 12,5 млн В эту сумму банк включил расходы на пиар-кампанию, чтобы восстановить подорванную репутацию.

Судя по всему, фигуранты решили дождаться допроса высокопоставленных свидетелей. Одним из них по делу проходит руководитель департамента городского имущества Москвы Глеб Бондаренко. Еще на следствии Владимир Корьевкин сообщил, что устроил Захарченко на работу по его просьбе. Впрочем, обвинение гласит, что указание Корьевкину «дополнить штатное расписание хорошо оплачиваемой должностью топ-менеджера и принять на эту должность Захарченко», ему дали «неустановленные лица». Допрос представителя потерпевшего запланирован на 17 июля.