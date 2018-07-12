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Экс-глава Чебоксар предстанет перед судом за растрату 20 миллионов
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Экс-глава Чебоксар предстанет перед судом за растрату 20 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Об этом сообщается на сайте ведомства. Она обвиняется в растрате и злоупотреблениями должностными полномочиями.
«Ирина Клементьева, являясь генеральным директором ОАО «Страховая компания „Чувашия-Мед“, с 2011 по 2017 года совершила ряд преступлений, связанных со злоупотреблением своими полномочиями и хищением вверенного ей имущества, а именно, растрату имущества компании, выразившуюся в оплате трудовых договоров с фиктивно трудоустроившимися лицами и оплате услуг, оказанных медицинской организации (частному медицинскому центру), учредителем которой являлся ее муж», — говорится в сообщении прокуратуры.
Также она предоставила медорганизации арендуемое помещение по заниженной стоимости. Кроме того, передала в ее пользование мебель. Помимо этого, экс-чиновница оплатила за счет средств возглавляемой ею организации, свою командировку, не связанную с деятельностью страховой компании.
Общий ущерб составил свыше 22,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Ирина Клементьева находится под домашним арестом.
По информации СУ СКР республики, суд наложил арест на денежные средства и имущество обвиняемой и ее мужа: три квартиры и три земельных участка. Экс-глава Чебоксар отказалась от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ.
Фото: Евгений Поторочин / ФедералПресс
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