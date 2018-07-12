Экс-глава Чебоксар предстанет перед судом за растрату 20 миллионов

Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой . Об этом сообщается на сайте ведомства. Она обвиняется в растрате и злоупотреблениями должностными полномочиями.

«Ирина Клементьева, являясь генеральным директором ОАО «Страховая компания „Чувашия-Мед“, с 2011 по 2017 года совершила ряд преступлений, связанных со злоупотреблением своими полномочиями и хищением вверенного ей имущества, а именно, растрату имущества компании, выразившуюся в оплате трудовых договоров с фиктивно трудоустроившимися лицами и оплате услуг, оказанных медицинской организации (частному медицинскому центру), учредителем которой являлся ее муж», — говорится в сообщении прокуратуры

Также она предоставила медорганизации арендуемое помещение по заниженной стоимости. Кроме того, передала в ее пользование мебель. Помимо этого, экс-чиновница оплатила за счет средств возглавляемой ею организации, свою командировку, не связанную с деятельностью страховой компании.

Общий ущерб составил свыше 22,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Ирина Клементьева находится под домашним арестом.