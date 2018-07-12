«Требую адвоката!»: свидетель по делу экс-главы депстроя отказался давать показания

Экс-сотрудника ФСБ Максима Докучаева будут допрашивать на следующем заседании

В Ленинском районном суде допросили одного из свидетелей по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего руководителя депстроя Сергея Рубакова . Речь идет об экс-сотруднике ФСБ Максиме Докучаеве.

В середине апреля его признали виновным в покушении на мошенничество, поэтому мужчину привезли в зал заседания из СИЗО . Но он отказался давать показания без своего адвоката.

— Мой защитник приходит ко мне раз в неделю. О заседании я узнал сегодня в 7 утра, — возмутился бывший сотрудник ФСБ. — Когда бы я успел его уведомить?

На все вопросы судьи бывший силовик отвечал уклончиво, ссылаясь на забывчивость.

— С того момента прошло полтора года. Я уже ничего не помню, — пояснил свидетель.

Служители Фемиды предложили альтернативу — мужчину допросят повторно в присутствии адвоката на следующем заседании. Но если этого не случится, в протокол заседания внесут отказ от дачи показаний.

Также во время этого слушания опросили двух сотрудников СУ СК РФ по Самарской области . Один из них возбуждал уголовное дело в отношении круга лиц, работавших в ФГУП «Стройконтроль», другой занимается его расследованием. Большая часть сведений, по их словам, сейчас защищена тайной следствия.

Главу депстроя Сергея Рубакова задержали 2 июня в одном из ресторанов города после получения денег. Два с половиной миллиона рублей (из который 1,1 миллиона рублей были муляжом) предназначались для взятки. Во время допроса в качестве подозреваемого он дал признательные показания. 63.ru публиковал видео задержания чиновника.

По версии следствия, в мае 2017 года Сергей Рубаков предложил гражданину (по данным УФСБ России по Самарской области, это руководитель управления капитального строительства Самарской области Реналь Мязитов . — Прим. 63.ru) свое посредничество при передаче в качестве взятки в размере 2,5 миллиона рублей неустановленным должностным лицам полиции.

Чиновник якобы обещал, что Реналя Мязитова не будут привлекать к уголовной ответственности по возбужденному в отношении него уголовному делу по факту незаконного получения субсидий «Стройконтролем» при строительном контроле на объектах регионального значения (ранее Реналь Мязитов возглавлял «Стройконтроль». — Прим. 63.ru).

Свою вину чиновник не отрицает. Во время общения со СМИ он заявил, что с этих денег ему ни копейки не должно было достаться.

Впоследствии Сергею Рубакову предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, 30 мая чиновник встречался у себя в кабинете с директором фирмы, которая проектирует строительство жилого комплекса на улице Водников. Правоохранители полагают, что глава департамента ввел собеседника в заблуждение относительно своих истинных намерений и полномочий. В результате он получил 5 миллионов рублей за то, что поспособствует изменению технических условий подключения жилого комплекса к ливневой канализации.

В начале года еще одного фигуранта этого дела приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. По версии следствия, он выступал посредником при передаче взятки.