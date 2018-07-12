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Жителю Курска вынесли приговор за организацию азартных игр
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Жителю Курска вынесли приговор за организацию азартных игр 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
31-летнему жителю Курска вынесли приговор за организацию азартных игр, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, с января по май 2014 года осужденный разметил в трех помещениях по городу 16 игровых терминалов. Нашли и изъяли игровые автоматы правоохранители 23 сентября. По подсчетам экспертов, за всё время существования игорных клубов курянин заработал около 35 млн рублей.
Суд приговорил мошенника к трем годам колонии общего режима. Кроме того, курянин заплатит штраф в 300 тыс. рублей.
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