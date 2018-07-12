Жителю Курска вынесли приговор за организацию азартных игр

По версии следствия, с января по май 2014 года осужденный разметил в трех помещениях по городу 16 игровых терминалов. Нашли и изъяли игровые автоматы правоохранители 23 сентября. По подсчетам экспертов, за всё время существования игорных клубов курянин заработал около 35 млн рублей.