31-летнему жителю Курска вынесли приговор за организацию азартных игр, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, с января по май 2014 года осужденный разметил в трех помещениях по городу 16 игровых терминалов. Нашли и изъяли игровые автоматы правоохранители 23 сентября. По подсчетам экспертов, за всё время существования игорных клубов курянин заработал около 35 млн рублей.
Суд приговорил мошенника к трем годам колонии общего режима. Кроме того, курянин заплатит штраф в 300 тыс. рублей.