Курянин отправится в колонию за организацию азартных игр

Согласно заключению эксперта, с января по 23 сентября 2014 года он получил около 35 миллионов рублей

31-летний житель Курска Евгений Попов признан виновным в совершении преступления по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Как было установлено, с января по май 2014 года мужчина разместил в трех помещениях в Курске 16 игровых терминалов, которые были обнаружены и изъяты 23 сентября 2014 года. Согласно заключению эксперта, с января по 23 сентября 2014 года злоумышленник получил около 35 миллионов рублей.