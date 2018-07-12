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Курянин отправится в колонию за организацию азартных игр
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Курянин отправится в колонию за организацию азартных игр 

Курские известия 7 часов назад
Фото: Курские известия
Согласно заключению эксперта, с января по 23 сентября 2014 года он получил около 35 миллионов рублей
31-летний житель Курска Евгений Попов признан виновным в совершении преступления по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Как было установлено, с января по май 2014 года мужчина разместил в трех помещениях в Курске 16 игровых терминалов, которые были обнаружены и изъяты 23 сентября 2014 года. Согласно заключению эксперта, с января по 23 сентября 2014 года злоумышленник получил около 35 миллионов рублей.
В результате суд назначил Попову 3 года в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме 300 тысяч рублей, рассказал старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Курской области Максим Рассамакин.
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