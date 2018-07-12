Экс‐полковник красноярского МВД вернулся из Амстердама

Источник подтвердил, что подозреваемый по делу о пропаже 190 млн Андрей Петрученя Красноярск весной этого года вылетел в Амстердам к своей дочери, которая живет там. Следствию было известно, что он уедет, поэтому в розыск его не объявляли. На данный момент Петрученя вернулся в Красноярск и находится в городе.

Зимой этого года в кабинетах начальников полиции прошли обыски. Генерал-майора и замначальника тыла заподозрили в пропаже 190 миллионов рублей, которые выделили на строительство норильского изолятора.

Известно, что в отношении мужчин завели уголовные дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Расследование продолжается.