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Экс‐полковник красноярского МВД вернулся из Амстердама
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Экс‐полковник красноярского МВД вернулся из Амстердама 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Экс‐замначальника тыла Андрей Петрученя вернулся в Красноярск. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник подтвердил, что подозреваемый по делу о пропаже 190 млн Андрей Петрученя Красноярск весной этого года вылетел в Амстердам к своей дочери, которая живет там. Следствию было известно, что он уедет, поэтому в розыск его не объявляли. На данный момент Петрученя вернулся в Красноярск и находится в городе.
Зимой этого года в кабинетах начальников полиции прошли обыски. Генерал-майора и замначальника тыла заподозрили в пропаже 190 миллионов рублей, которые выделили на строительство норильского изолятора.
Известно, что в отношении мужчин завели уголовные дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Расследование продолжается.
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