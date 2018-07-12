Обидчики DJ Smash частично признались в нападении

Таким образом, бывший чиновник частично признался в нападении на артиста.

«Я частично признаю свою вину, но не согласен с квалификацией обвинения — не было предварительного сговора и хулиганских побуждений», — цитирует Телепнева РИА Новости

Также он попросил прощения за то, что мог показаться навязчивым, когда просил диджея с ним сфотографироваться. По мнению Телепнева, Ширман обиделся на него, поэтому хочет лишь усугубить обвинение.

Сейчас рассмотрение уголовного дела в суде продолжается.