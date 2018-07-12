Обидчики DJ Smash частично признались в нападении 

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев в рамках судебного разбирательства принёс свои извинения пострадавшему DJ Smash. Он заявил, что всего лишь пытался защитить своего друга.
Таким образом, бывший чиновник частично признался в нападении на артиста.
«Я частично признаю свою вину, но не согласен с квалификацией обвинения — не было предварительного сговора и хулиганских побуждений», — цитирует Телепнева РИА Новости.
Также он попросил прощения за то, что мог показаться навязчивым, когда просил диджея с ним сфотографироваться. По мнению Телепнева, Ширман обиделся на него, поэтому хочет лишь усугубить обвинение.
Сейчас рассмотрение уголовного дела в суде продолжается.