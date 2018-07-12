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Собака обглодала труп хозяина в Москве
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Собака обглодала труп хозяина в Москве 

360tv.ru 9 часов назад
Полицейские нашли обглоданный собакой труп мужчины в его квартире на востоке Москвы. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
К моменту приезда полицейских 65-летний мужчина был мертв около семи часов. За это время собака успела частично деформировать тело хозяина. На трупе нашли повреждения и следы от укусов.
Что стало причиной смерти пенсионера, не сообщается. Полиция уже начала проверку. Все обстоятельства сейчас пытаются установить медицинские эксперты в морге.
На юго-востоке Москвы пожилая женщина скончалась от нанесенных побоев. Пенсионерку зверски избил собственный сын.
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