Собака обглодала труп хозяина в Москве

Полицейские нашли обглоданный собакой труп мужчины в его квартире на востоке Москвы . Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах

К моменту приезда полицейских 65-летний мужчина был мертв около семи часов. За это время собака успела частично деформировать тело хозяина. На трупе нашли повреждения и следы от укусов.

Что стало причиной смерти пенсионера, не сообщается. Полиция уже начала проверку. Все обстоятельства сейчас пытаются установить медицинские эксперты в морге.

На юго-востоке Москвы пожилая женщина скончалась от нанесенных побоев. Пенсионерку зверски избил собственный сын.