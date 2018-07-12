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Следователи разыскивают насильника в Хакасии
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Следователи разыскивают насильника в Хакасии 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Хакасии сотрудники следственного комитета разыскивают преступника. Неизвестный изнасиловал женщину на улице. Об этом сообщило ИА «Запад 24».
Известно, что преступление злоумышленник совершил в 3:40 в Абакане в районе дома № 18 на улице Ивана Ярыгина. Мужчина напал на женщину и изнасиловал ее.
Подозреваемому на вид 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавый, волосы светлые, короткая стрижка. Он был одет толстовку темно-серого цвета, темно-синие шорты и сланцы. На лице у мужчины имеется щетина.
По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».
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