Ещё
Москвич забил мать до смерти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвич до смерти избил пожилую мать 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Пожилая женщина из Москвы скончалась от нанесенных побоев. Пенсионерку зверски избил собственный сын. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В ночь на 11 июля жители дома на улице Донбасской пожаловались в полицию из-за драки. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 79-летней женщины.
Эксперты установили, что пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, на ее лице и голени были кровоподтеки. Смерть москвички наступила за час до приезда полиции.
В квартире находился безработный сын убитой, который стал подозреваемым. Как выяснилось, в ходе ссоры он начал избивать пожилую женщину, ударил ее несколько раз в голову и другие части тела. От полученных травм мать 47-летнего мужчины скончалась.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.
На Кубани лесорубы избили женщину, которая якобы мешала их работе. Местная жительница вместе с односельчанами пыталась остановить вырубку деревьев в хуторе Ленина.
360tv.ru: последние новости
Врач из Хабаровска может сесть на 5 лет за «лайк» в соцсети Родственники подозреваемого в убийстве чеченца в Геленджике передали его полиции Предпринимательница из Краснодара задолжала банку около 120 млн
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками152
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС146
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение