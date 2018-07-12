Москвич забил мать до смерти

Москвич до смерти избил пожилую мать

Пожилая женщина из Москвы скончалась от нанесенных побоев. Пенсионерку зверски избил собственный сын. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

В ночь на 11 июля жители дома на улице Донбасской пожаловались в полицию из-за драки. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 79-летней женщины.

Эксперты установили, что пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, на ее лице и голени были кровоподтеки. Смерть москвички наступила за час до приезда полиции.

В квартире находился безработный сын убитой, который стал подозреваемым. Как выяснилось, в ходе ссоры он начал избивать пожилую женщину, ударил ее несколько раз в голову и другие части тела. От полученных травм мать 47-летнего мужчины скончалась.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

На Кубани лесорубы избили женщину, которая якобы мешала их работе. Местная жительница вместе с односельчанами пыталась остановить вырубку деревьев в хуторе Ленина.