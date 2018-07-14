У москвича украли билеты на финал ЧМ-2018 при попытке продать их

Житель Москвы попытался продать билеты на финал ЧМ-2018 Франция Хорватия , но в итоге их у него отняли насильно. Как сообщает телеграм-канал Mash, соседка попросила москвича Алексея Мартьянова продать билеты. Он выложил объявление о продаже и уже через пару часов договорился о встрече с потенциальными покупателями. Когда он пришел на встречу, ему брызнули баллончиком в лицо, избили и забрали билеты. Пострадавший обратился в полицию. Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Все о чемпионате мира по футболу-2018 Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)