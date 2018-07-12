Ещё
Аспиранта Бауманки из Казахстана подозревают в нападении на преподавателя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аспиранта Бауманки из Казахстана подозревают в нападении на преподавателя 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 12 июл — РИА Новости. Гражданин Казахстана, аспирант МГТУ им. Баумана арестован в России по подозрению в нападении с ножом на преподавателя этого вуза, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.
"Гражданин Казахстана задержан по обвинению в причинении умышленного вреда здоровью. Наш консул посетил его в изоляторе временного содержания, жалоб на условия содержания и здоровье у него нет. Родители наняли частного адвоката, связь с адвокатом установлена", — сказал Смадияров.
По его данным, казахстанец арестован до 30 августа, сейчас он находится в ИВС в Москве. «Он напал с ножом на преподавателя, он (задержанный — ред.) является аспирантом МГТУ имени Баумана, 1992 года рождения», — рассказал Смадияров.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками175
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС148
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала18
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение