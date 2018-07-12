Аспиранта Бауманки из Казахстана подозревают в нападении на преподавателя

"Гражданин Казахстана задержан по обвинению в причинении умышленного вреда здоровью. Наш консул посетил его в изоляторе временного содержания, жалоб на условия содержания и здоровье у него нет. Родители наняли частного адвоката, связь с адвокатом установлена", — сказал Смадияров.