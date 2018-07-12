Аспиранта Бауманки из Казахстана подозревают в нападении на преподавателя 

АСТАНА, 12 июл — РИА Новости. Гражданин Казахстана, аспирант МГТУ им. Баумана арестован в России по подозрению в нападении с ножом на преподавателя этого вуза, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.
"Гражданин Казахстана задержан по обвинению в причинении умышленного вреда здоровью. Наш консул посетил его в изоляторе временного содержания, жалоб на условия содержания и здоровье у него нет. Родители наняли частного адвоката, связь с адвокатом установлена", — сказал Смадияров.
По его данным, казахстанец арестован до 30 августа, сейчас он находится в ИВС в Москве. «Он напал с ножом на преподавателя, он (задержанный — ред.) является аспирантом МГТУ имени Баумана, 1992 года рождения», — рассказал Смадияров.