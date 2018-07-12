Находящийся под следствием о пропаже 190 млн экс‐полковник красноярского МВД улетел в Нидерланды

Экс‐замначальника тыла Андрей Петрученя покинул Россию и сейчас находится в Нидерландах . По данным источника в правоохранительных органах, мужчину должны объявить в розыск со дня на день.

Известно, у Петручени в Амстердаме довольно давно проживает дочь. Там у девушки есть недвижимость.

Тем временем генерал-майор Александр Кузнецов , на которого месяц назад завели уголовное дело, продолжает трудиться в краевом главке.

В феврале 2018 года в кабинетах начальников полиции прошли обыски. Генерал-майора и замначальника тыла заподозрили в пропаже 190 миллионов рублей, которые выделили на строительство норильского изолятора.

В конце 2012 года Петрученя и Кузнецов подписали акты приемки, в которых было указано, что строительные работы в Норильске выполнены. Подрядчику отправили 200 миллионов рублей, хотя их труд был оценен в 10 миллионов. Изолятор до сих пор не построили.

В отношении мужчин завели уголовные дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Расследование продолжается.