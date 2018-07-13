Челябинских коллекторов отправили за решетку после самоубийства должницы

Ленинский райсуд Челябинска вынес приговор трем коллекторам из ООО «Инвест Гарант», которые терроризировали должницу, угрозами расправы и стрельбой по окнам. Их признали виновными в самоуправстве.

В июне 2014 года челябинка Фарида Ибрагимова взяла кредит в МФО «Супер Деньги» под 732% годовых. Через две недели она должна была отдать 6 500 рублей, но просрочила платеж. Тогда коллекторы стали угрожать женщине: они писали ей сообщения на телефон и в соцсети, дожидались должницу у подъезда и стреляли по окнам ее квартиры.

Ибрагимова писала заявления в полицию, но уголовное дело так и не было возбуждено. В 2015 году женщина попыталась покончить с собой. После этого она год провела на больничной койке, а в июне 2016 года скончалась. После этого коллекторы начали терроризировать ее дочь Эльвиру, у которой вымогали уже более 200 тысяч рублей.

"В следственном отделе СК возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (статья 110 УК РФ). Но позже оно было прекращено. Дело в том, что, по заключению судмедэкспертов, Фарида Ибрагимова скончалась от заболевания органов брюшной полости. А раз отсутствует причинно-следственная связь, то и вменить доведение до самоубийства коллектору нельзя", — пояснили в пресс-службе омбудсмена.

Сторона гособвинения просила признать коллекторов виновными в вымогательстве организованной группой и дать им сроки от 7 до 11 лет. Но суд счел, что троица совершила самоуправство, и назначил более мягкое наказание.

Следует отметить, что всего по делу проходило четыре обвиняемых. Один из них заключил досудебное соглашение. В ноябре 2017 года его признали виновным в вымогательстве и назначили 5 лет условно.

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