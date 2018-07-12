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80 эпизодов: дело декана истфака ОГПУ о взятках передано в суд
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80 эпизодов: дело декана истфака ОГПУ о взятках передано в суд 

АиФ-Оренбург 14 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Уголовное дело о взятках декана исторического факультета ОГПУ Камиля Ахтямова передано судье. Такая информация размещена на сайте Центрального районного суда Оренбурга.
По данным суда, сотрудник педуниверситета обвиняется в получении взяток, в покушениях на получение взяток, в посредничествах и в служебном подлоге: всего в деле около 80 эпизодов. Кстати, эпизод с сексуальными домогательствами больше в списке не значится.
Дата первого судебного заседания пока неизвестна.
Напомним, по версии следствия, с 2015 по 9 февраля 2017 года декан истфака получал через посредников взятки за проставление зачетов, экзаменов и иных форм контроля обучения без фактической их сдачи. Деньги перечислялись на его расчетный счет. Камиль Ахтямов был задержан в начале прошлого года. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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