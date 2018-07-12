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Александр Бастрыкин упомянул Владимирскую область в негативном ключе
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Александр Бастрыкин упомянул Владимирскую область в негативном ключе 

ТВ-МИГ 14 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы СУ СК России по Владимирской области
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин посетил Владимирскую область и провёл оперативное совещание с руководителями следственных подразделений ЦФО. На заседании обсудили вопросы, касающиеся преступности в 33 регионе, и подвели итоги работы следователей за 5 месяцев 2018 года.
Как сообщают в Следкоме, Александр Бастрыкин отметил позитивные результаты внедрения программ, направленных на общую профилактику преступлений и правонарушений.
«Так, за 5 месяцев 2018 года в округе зарегистрировано чуть более 185 тысяч преступлений, что почти на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом по округу зарегистрировано сокращение почти на 13% числа убийств и покушений на убийство, на 18% — количества фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и на 17% снизилось число изнасилований и покушений на изнасилование», — отмечают в Следкоме.
Глава ведомства озвучил и сумму возмещенного в ходе предварительного следствия и доследственных проверок материального ущерба, причинённого преступлениями. Она составила почти 14 миллиардов рублей. Причём показатель Владимирской области — всего лишь 3,5 процента от суммы причинённого ущерба. У соседей из Иваново, например, он составил 95,2 процента.
Напомним, что два месяца назад «за упущения в работе» получил строгий выговор начальник следственного управления по Владимирской области Александр Еланцев. В этот раз кроме озвученных выше «претензий» Александр Бастрыкин, судя по официальному пресс-релизу, Владимирскую область и руководителя регионального СКР больше не упоминал.
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