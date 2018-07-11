Напавшего на журналистку Фельгенгауэр лечат в психиатрической больнице Подмосковья

"Борис Гриц находится в психиатрической больнице №5 Чеховского района Московской области, село Троицкое", — сказал Бадамшин.

Решением Пресненского суда Гриц был направлен на принудительное лечение, освобожден от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния как лицо, страдающее психическим расстройством.

Адвокат Грица Игорь Зубер ранее сообщал, что будет добиваться его перевода в больницу Израиля , так как его подзащитный имеет гражданства двух стран — РФ и Израиля.

Гриц напал на Фельгенгауэр 23 октября 2017 года в помещении радиостанции на Новом Арбате в Москве. Следствие придерживалось единственной версии — о явной психической нестабильности обвиняемого. Согласно материалам следствия, на допросе Гриц рассказал, что лично с Фельгенгауэр знаком не был, но слушал ее передачи и общался с ней в течение пяти лет посредством телепатии, на почве чего у него развилась личная неприязнь к журналистке. Как полагают следователи, это и послужило мотивом для совершения преступления.

В рамках уголовного дела проведено 14 судебных экспертиз, в том числе стационарная психиатрическая, которая установила, что обвиняемый страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Кроме того, у Грица обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования, а в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.