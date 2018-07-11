Генпрокурор Украины упразднил департамент по расследованию стрельбы на «майдане» 

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ликвидировал департамент специальных расследований, который занимался делом о расстрелах на «майдане».
Об этом сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
"Генеральный прокурор подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины", — говорится в сообщении.
В частности, ликвидирован возглавляемый Сергеем Горбатюком департамент специальных расследований, занимавшийся расследованием преступлений во время «майдана». В прокуратуре пояснили, что целью таких изменений «является разграничение структурных подразделений, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство в расследовании». При этом заверили, что будет образовано управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью и одноименное управление в составе бывшего департамента.
Ранее Горбатюк заявлял, что ликвидация департамента совершается с целью получить влияние на расследование дел о стрельбе на «майдане». Кроме того, по его словам, реорганизация создает паузу в расследовании резонансных дел. Горбатюк также ранее выступал с обвинениями в адрес Генпрокурора и его заместителей в нежелании расследовать преступления на «майдане». «У руководства нет желания объективного расследования преступлений на „майдане“. И это подтверждено сотнями документов», — отмечал он.
С критикой расследования дела «майдана» ранее неоднократно выступали международные организации. Миссия ООН по правам человека на Украине в своем последнем отчете за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года констатировала отсутствие продвижения в расследовании.
Дело о «майдане»
Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название «евромайдан», агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные «отряды самообороны», вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.
Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения «Беркут».
Генпрокуратура Украины возбудила в этой связи в отношении Януковича заочное уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. Сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является чистым политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления. Так, по словам адвоката Виталия Сердюка, защита располагает целым рядом материалов, которые доказывают причастность действующего руководства Украины к организации расстрелов на «майдане», умышленному кровопролитию с целью захвата власти в стране.
Вместе с Януковичем по этому делу проходят экс-глава МВД Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, его первый заместитель Владимир Тоцкий и бывший замначальника — начальник милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петр Федчук.
Еще одно дело против Януковича сейчас рассматривает Оболонский районный суд Киева. Бывшего президента обвиняют также в государственной измене.