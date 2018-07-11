Генпрокурор Украины упразднил департамент по расследованию стрельбы на «майдане»

Об этом сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"Генеральный прокурор подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины", — говорится в сообщении.

В частности, ликвидирован возглавляемый Сергеем Горбатюком департамент специальных расследований, занимавшийся расследованием преступлений во время «майдана». В прокуратуре пояснили, что целью таких изменений «является разграничение структурных подразделений, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство в расследовании». При этом заверили, что будет образовано управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью и одноименное управление в составе бывшего департамента.

Ранее Горбатюк заявлял, что ликвидация департамента совершается с целью получить влияние на расследование дел о стрельбе на «майдане». Кроме того, по его словам, реорганизация создает паузу в расследовании резонансных дел. Горбатюк также ранее выступал с обвинениями в адрес Генпрокурора и его заместителей в нежелании расследовать преступления на «майдане». «У руководства нет желания объективного расследования преступлений на „майдане“. И это подтверждено сотнями документов», — отмечал он.

С критикой расследования дела «майдана» ранее неоднократно выступали международные организации. Миссия ООН по правам человека на Украине в своем последнем отчете за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года констатировала отсутствие продвижения в расследовании.

Дело о «майдане»

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом . В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название «евромайдан», агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные «отряды самообороны», вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения «Беркут».

Генпрокуратура Украины возбудила в этой связи в отношении Януковича заочное уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. Сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является чистым политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления. Так, по словам адвоката Виталия Сердюка , защита располагает целым рядом материалов, которые доказывают причастность действующего руководства Украины к организации расстрелов на «майдане», умышленному кровопролитию с целью захвата власти в стране.

Еще одно дело против Януковича сейчас рассматривает Оболонский районный суд Киева. Бывшего президента обвиняют также в государственной измене.