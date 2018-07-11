Суд огласит приговор обвиняемому в мошенничестве экс-замдиректора Спецстроя А. Бурякову 12 июля

«Оглашение приговора состоится 12 июля в 11:00», — сказала судья.

Сам А. Буряков признал свою вину. «Моя деятельность заключалась в подборе подрядных организаций. Путем замены подрядных организаций, использования более дешевых материалов и снижения расходов деньги выводились и не учитывались в „Спецстрое“, — рассказал он.

Экс-замдиректора Спецстроя добавил, что получал деньги для личного использования. „Я получал деньги на некоторые хозяйственные нужды, но эта сумма не превышала 5 млн руб. “, — отметил А. Буряков.

Прокурор просила назначить А. Бурякову пять лет общего режима и штраф в размере 600 тыс. руб., а также запретить занимать государственные должности сроком на пять лет.

Дело рассматривается в особом порядке, так как обвиняемый ранее заключил сделку со следствием.

Как сообщалось в СМИ, А. Буряков был задержан 4 июля 2016 г. и арестован. По версии следствия, А. Буряков принимал участие в трех эпизодах мошенничества в составе организованной группы, а именно в хищении 1 млрд 93 млн руб. бюджетных средств и ненадлежащем исполнении обязательств по госконтрактам. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“).

А. Буряков был назначен на должность заместителя директора Федерального агентства специального строительства 6 июля 2015 г.