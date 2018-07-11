Беспалов подал документы на руководящую должность в Краснодарском краевом суде

Рассмотрение заявления о рекомендации его на одну из руководящих должностей в Краснодарском краевом суде назначено на 14:00.

Александр Викторович претендует на кресло заместителя председателя ведомства.

Конкурс был объявлен 23 марта текущего года.

Александр Беспалов с 2006 года по настоящее время возглавляет Прикубанский районный суд г. Краснодара.

Интересно отметить, что должность председателя Краснодарского краевого суда также объявлена вакантной. О том, подал ли документы на её замещение действующий руководитель Александр Дмитриевич Чернов , официальные источники заявлений не делали.

В повестку дня заседания высшей квалификационной коллегии судей РФ, которое пройдет 17 июля, включены ещё 2 вопроса, касающиеся Краснодарского края