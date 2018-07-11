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Беспалов подал документы на руководящую должность в Краснодарском краевом суде
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Беспалов подал документы на руководящую должность в Краснодарском краевом суде 

Новая Кубань 11 июля 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 июля — Новая Кубань. Заявление Беспалова Александра Викторовича включено в повестку дня заседания ВККС РФ, которое назначено на 16 июля.
Рассмотрение заявления о рекомендации его на одну из руководящих должностей в Краснодарском краевом суде назначено на 14:00.
Александр Викторович претендует на кресло заместителя председателя ведомства.
Конкурс был объявлен 23 марта текущего года.
Александр Беспалов с 2006 года по настоящее время возглавляет Прикубанский районный суд г. Краснодара.
Интересно отметить, что должность председателя Краснодарского краевого суда также объявлена вакантной. О том, подал ли документы на её замещение действующий руководитель Александр Дмитриевич Чернов, официальные источники заявлений не делали.
В повестку дня заседания высшей квалификационной коллегии судей РФ, которое пройдет 17 июля, включены ещё 2 вопроса, касающиеся Краснодарского края:
— Рассмотрение жалобы мирового судьи судебного участка № 93 Лазаревского районного суда г. Сочи Краснодарского края в отставке Смеленко Эдуарда Михайловича на решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 30 марта 2018 г. о даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 УК РФ. «…» Рассмотрение жалобы бывшего мирового судьи судебного участка № 24 Западного внутригородского округа г. Краснодара Воробьева Виктора Викторовича на решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 23 марта 2018 г. о даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УКРФ.
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