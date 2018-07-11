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В Волгограде осудили мошенников, подстраивавших ДТП
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В Волгограде осудили мошенников, подстраивавших ДТП 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 11 июл — РИА Новости. Жители Волгограда признаны виновными в мошенничестве в сфере автострахования, подстраивая ДТП с дорогими иномарками им удалось «заработать» более 20 миллионов рублей, сообщает прокуратура Волгоградской области.
По версии следствия, Сергей Поветкин с мая 2013 по июнь 2014 года вместе со своим знакомым инсценировал дорожно-транспортное происшествие с дорогим автомобилем бизнес-класса, в результате они получили 6 миллионов рублей.
"Аналогичным способом Поветкин совместно с Сергеем Рублевым и их общим знакомым с июля 2013 по май 2015 года пытались получить страховое возмещение в сумме 16 миллионов рублей за подставное ДТП с участием спортивного автомобиля несерийного производства", — сообщает в релизе прокуратура Волгоградской области.
Также, по данным ведомства, Поветкин в 2015 году продал жителю Дагестана за 3,7 миллиона рублей внедорожник, у которого, как выяснилось позже, был изменен идентификационный номер.
Решением Центрального районного суда Сергей Поветкин и Сергей Рублев были признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вину мужчины не признали.
"Центральный районный суд приговорил Поветкина к 3 годам лишения свободы лишения свободы, Рублева — к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — уточняет прокуратура.
Приговор еще не вступил в законную силу.
По информации ведомства, уголовные дела одного из сообщников этих мошенников еще расследуется, второго — рассматривается в суде.
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