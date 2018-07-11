В Волгограде осудили мошенников, подстраивавших ДТП

По версии следствия, Сергей Поветкин с мая 2013 по июнь 2014 года вместе со своим знакомым инсценировал дорожно-транспортное происшествие с дорогим автомобилем бизнес-класса, в результате они получили 6 миллионов рублей.

"Аналогичным способом Поветкин совместно с Сергеем Рублевым и их общим знакомым с июля 2013 по май 2015 года пытались получить страховое возмещение в сумме 16 миллионов рублей за подставное ДТП с участием спортивного автомобиля несерийного производства", — сообщает в релизе прокуратура Волгоградской области.

Также, по данным ведомства, Поветкин в 2015 году продал жителю Дагестана за 3,7 миллиона рублей внедорожник, у которого, как выяснилось позже, был изменен идентификационный номер.

Решением Центрального районного суда Сергей Поветкин и Сергей Рублев были признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вину мужчины не признали.

"Центральный районный суд приговорил Поветкина к 3 годам лишения свободы лишения свободы, Рублева — к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима ", — уточняет прокуратура

Приговор еще не вступил в законную силу.

По информации ведомства, уголовные дела одного из сообщников этих мошенников еще расследуется, второго — рассматривается в суде.