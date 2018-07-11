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Трех жителей Подмосковья признали виновными в двойном убийстве
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Трех жителей Подмосковья признали виновными в двойном убийстве 

РИА Новости 11 июля 2018
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Трое жителей Подмосковья совершили двойное убийство после того, как один из преступников поругался с мужчиной в ходе ДТП, суд признал их виновными и назначил наказание от 14 до 18 с половиной лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ по Московской области.
"Доказательства признаны судом и присяжными заседателями достаточными для вынесения приговора трем местным жителям Андрею Бородулину, Сергею Простякову и Игорю Синичкину. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «незаконный оборот оружия» и «убийство двух лиц, совершенное в составе группы лиц», — говорится на сайте.
Ранее стало известно, что 3 января 2015 года житель Московской области Андрей Бородулин рассказал Сергею Простякову и Игорю Синичкину о своем конфликте с одним из местных жителей, который повредил его машину в дорожно-транспортном происшествии. Соучастники договорились убить мужчину. Они вооружились неустановленным огнестрельным оружием и ножами, проникли в дом к потерпевшим в деревне Тимково Ногинского района Московской области. В доме находился потерпевший со своей подругой.
Синичкин по указаниям Бородулина выстрелил не менее двух раз в голову и туловище женщины. После этого все трое преследовали выбежавшего из дома потерпевшего. Они догнали его, поочередно сначала избили, а потом нанесли удары ножом в область лица и шеи. Мужчина скончался на месте, а его жена была госпитализирована, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Злоумышленники скрылись с места происшествия.
"Приговором суда Бородулину назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Синичкину — в виде 18,5 лет лишения свободы, Простякову — в виде 14 лет лишения свободы", — добавляется в сообщении. Отмечается, что все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
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