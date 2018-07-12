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Ростовский областной суд вынес приговор экс-судье из Сочи Дмитрию Новикову
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Ростовский областной суд вынес приговор экс-судье из Сочи Дмитрию Новикову 

Деловая газета. Юг 11 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Ростове-на-Дону завершился процесс по делу скандально известного сочинского судьи в отставке Дмитрия Новикова. Его признали виновным, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности, пишет газета «Коммерсантъ».
По данным издания, оглашение приговора в Ростовском областном суде заняло более пяти часов. Судья Татьяна Колесникова признала Дмитрия Новикова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 305 УК РФ (Вынесение судьей заведомо неправосудных судебных актов), ч. 3 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия).
По этим эпизодам ему назначили наказание три года и по году заключения соответственно с запретом занимать должности на госслужбе в течение двух лет после отсидки. Однако, по информации газеты, наказание по совокупности не назначалось в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», уголовное преследование бывшего судьи началось еще в 2010 году. При этом последние эпизоды дела относятся к 2003 году, когда Дмитрий Новиков работал в Хостинском суде Сочи.
По версии обвинения, он вынес неправосудное решение по гражданскому делу, на основании которого два его доверенных лица приобрели земельные участки в селе Эсто-Садок Адлерского района, участки затем продали ГК «Олимпстрой». Также в деле есть эпизоды о выделении частному лицу участка земли на территории санатория «Правда» и судьбе жилого объекта ЖСК «Светлана». В областном суде в Ростове-на-Дону дело в отношении Дмитрия Новикова слушалось более двух лет.
Как отмечает издание, сейчас бывший судья готовит апелляционную жалобу в Верховный суд, он намерен добиваться оправдания. Также он заявил о намерении участвовать в конкурсе на должность председателя Краснодарского краевого суда, объявленный Высшей квалификационной коллегией судей.
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