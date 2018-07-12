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Гардеробщица подарила украденные телефоны внукам
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Пенсионерка обчищала карманы школьников 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Школьная гардеробщица из приморской Находки крала смартфоны учеников и дарила их внукам, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
По версии прокуроров, пенсионерка по меньшей мере дважды крала мобильные телефоны школьников — в июне 2017 года она похитила устройство стоимостью 7,5 тысячи рублей, а в феврале 2018-го смартфон стоимостью 8,5 тысячи.
Первую «добычу» гардеробщица подарила внучке, а вторую внуку, объясняя, что подарки были ею найдены.
Позже оба мобильных устройства были обнаружены при помощи системы поиска по IMEI, то есть международному идентификатору мобильного оборудования, а против пенсионерки было возбуждено уголовное дело.
Гардеробщица полностью признала свою вину, а прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
Комментарии1  Ещё 10 источников 
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