Гардеробщица подарила украденные телефоны внукам

Пенсионерка обчищала карманы школьников

Школьная гардеробщица из приморской Находки крала смартфоны учеников и дарила их внукам, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

По версии прокуроров, пенсионерка по меньшей мере дважды крала мобильные телефоны школьников — в июне 2017 года она похитила устройство стоимостью 7,5 тысячи рублей, а в феврале 2018-го смартфон стоимостью 8,5 тысячи.

Первую «добычу» гардеробщица подарила внучке, а вторую внуку, объясняя, что подарки были ею найдены.

Позже оба мобильных устройства были обнаружены при помощи системы поиска по IMEI, то есть международному идентификатору мобильного оборудования, а против пенсионерки было возбуждено уголовное дело.

Гардеробщица полностью признала свою вину, а прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.