Коллекторы угрожали заразить СПИДом детей должников

Многодетной семье из Екатеринбурга коллекторы угрожали расправой, если глава семьи не выплатит долг по кредиту. Из мужчины выбивали деньги под угрозой заражения его сына и дочерей СПИДом.

«Договор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье родственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали. И молись, чтобы игла со СПИДом в тех, кто помладше, не попала», — рассказала Рен-ТВ многодетная мать Ирина Мухлынина.

Ее муж шесть лет назад взял кредит и до сих пор не расплатился, поскольку потерял работу, а денег хватало только на то, чтобы обеспечить жену и троих детей. За это время по кредиту образовались проценты, а после начали звонить коллекторы.

Они потребовали вернуть 30 тыс. рублей за 10 дней, но эту сумму мужчина может заработать только за месяц. Юристы заявили, что угрожать семье профессиональные собиратели долгов могут только в интернете, и в рамки закона подобные методы не укладываются. Руководитель агентства отказался общаться с журналистами, а угрозами заинтересовались следователи.

Известно, что Ирина уже написала заявление в полицию, ситуация взята под контроль, начата доследственная проверка: