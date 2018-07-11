Ещё
Коллекторы угрожали заразить СПИДом детей должников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллекторы угрожали заразить СПИДом детей должников 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Многодетной семье из Екатеринбурга коллекторы угрожали расправой, если глава семьи не выплатит долг по кредиту. Из мужчины выбивали деньги под угрозой заражения его сына и дочерей СПИДом.
«Договор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье родственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали. И молись, чтобы игла со СПИДом в тех, кто помладше, не попала», — рассказала Рен-ТВ многодетная мать Ирина Мухлынина.
Ее муж шесть лет назад взял кредит и до сих пор не расплатился, поскольку потерял работу, а денег хватало только на то, чтобы обеспечить жену и троих детей. За это время по кредиту образовались проценты, а после начали звонить коллекторы.
Они потребовали вернуть 30 тыс. рублей за 10 дней, но эту сумму мужчина может заработать только за месяц. Юристы заявили, что угрожать семье профессиональные собиратели долгов могут только в интернете, и в рамки закона подобные методы не укладываются. Руководитель агентства отказался общаться с журналистами, а угрозами заинтересовались следователи.
Известно, что Ирина уже написала заявление в полицию, ситуация взята под контроль, начата доследственная проверка:
«В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, от которых поступили угрозы, и дачи их действиям жесткой и принципиальной правовой оценки», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Грузинский пастух отверг обвинения в убийстве американской семьи Актер Иншаков задержан с пистолетом в Центре международной торговли Алехина из Pussy Riot оштрафована на 400 тыс. рублей
Комментарии23  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму178
Дело грузинского пастуха получило новый поворот28
Центр Киева блокирован машинами37
Путин и Трамп «обрушат» доллар11
Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла6
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение