Знакомство в соцсетях стоило россиянке квартиры

Жительница Петербурга лишилась квартиры, согласившись на знакомство с одиноким холостяком. Под видом сестры заинтересованного в браке мужчины в друзья к потерпевшей в одной из соцсетей добавилась сообщница жилищного мошенника. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

После интернет-знакомства мошенница, представившаяся Алиной, пригласила жительницу Петербурга Светлану в гости, якобы для встречи со своим братом Василием. «Под предлогом, что поедет и познакомит с Васей, привезла ее на улицу Пилютова и с этого момента из этой квартиры ее никто не выпускал. И в течение месяца она была там», — приводит телеканал слова адвоката потерпевшей, Дмитрия Попова

Девушка провела в плену около месяца, при этом она под давлением похитителей регулярно звонила родным и сообщала, что у нее все хорошо. «Под угрозой расправы Светлану привезли к нотариусу. Она поставила подпись под договором о передаче в дар доли квартиры. Из Петербурга женщину выписали в Мурманск , в котором она никогда не была», — рассказал «Санкт-Петербургу» Дмитрий, брат потерпевшей.

В результате владельцем квартиры стал Артур Даниэлян, ранее уже проходивший по статьям о мошенничестве с жильем. Новый хозяин не смог попасть в квартиру, поскольку в ней находились встревоженные длительным отсутствием Светланы родственники девушки. Как сообщает телеканал, сейчас «черный риелтор» находится под следствием, в его отношении возбуждено уголовное дело.