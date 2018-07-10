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Суд Киева объявил отвод судье по делу Савченко
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Суд Киева объявил отвод судье по делу Савченко 

ТАСС 10 часов назад
КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева удовлетворил прошение прокуратуры об отводе судьи Елены Мелешак, которая должна была рассматривать вопрос о продлении меры пресечения в виде ареста депутату Верховной рады Надежде Савченко, объявив перерыв в заседании. Такое решение было принято судом во вторник.
"Суд постановил удовлетворить отвод судьи Мелешак. Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей направить руководителю аппарата Шевченковского суда Киева для определения следственного судьи", — сообщил судья.
Ранее сторона обвинения заявила, что отбор судьи по рассмотрению продления ареста Савченко был осуществлен с нарушением процедуры. «Ходатайство прокуратуры было распределено на судью Мелешак 6 июля. Однако в тот же день приказом председателя суда судье Мелешак был предоставлен отпуск сроком на один день — 6 июля. Такие обстоятельства исключают участие судьи в распределении дел», — сообщает подробности издание Gordon. Дата очередного заседания суда пока не определена.
Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан, которого также арестовали, планировали «широкомасштабные террористические атаки» в центре Киева. Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.
Мера пресечения Савченко в виде ареста истекает 13 июля.
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