Судьба фигурантов дела генерала Сугробова

По версии прокуратуры, Денис Сугробов и ряд его подчинённых создали преступную группу, чтобы повысить раскрываемость дел в своём подразделении. Оперативники фальсифицировали дела на протяжении нескольких лет. В отношении сотрудников ГУЭБиПК и их сообщников были возбуждены уголовные дела. Сам Сугробов получил 12 лет лишения свободы.

Первым, кому был вынесен приговор, стал предприниматель Сергей Ласкин. Его обвинили за содействие в превышении полицейскими своих должностных полномочий. Ласкин — гендиректор подмосковного ООО «Научно-производственное объединение Призма», которое с 2009 года занимается внедрением систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. По версии органов, Ласкин передал 17 млн рублей начальнику управления организации деятельности Минтранса Московской области Сергею Найдёнову за участие его фирмы в установке камер фото— и видеофиксации нарушений ПДД «Стрелка». Но Ласкин заключил сделку со следствием, и был осуждён на три года лишения свободы условно. Сейчас он продолжает заниматься предпринимательской деятельностью. В 2016 году бизнесмен приобрёл 19,5% в ООО «НПО ТЕХПРОМ», которое занимается ремонтом машин и оборудования.

Скриншот Телеканал «Россия 1»

Сергей Ласкин

В июне 2016 года погиб один из подозреваемых. По официальной версии, 36-летний генерал Борис Колесников покончил с собой, выбросившись из окна с 4 этажа Следственного комитета . Во время допроса он попросился в туалет, но, оказавшись в коридоре, он оттолкнул полицейского, добежал до окна и выпрыгнул из него.

Жена Колесникова Виктория не верит, что её супруг мог покончить с собой, она не раз заявляла журналистам, что её мужа убили. Незадолго до смерти майор получил закрытую черепно-мозговую травму. Членам наблюдательной комиссии он заявил, что травмировался, когда мыл окна в СИЗО . При этом он попросил их навещать его каждый день.

Борис Колесников

На своём посту майор Максим Назаров выявлял и пресекал преступления в бюджетной сфере. А в качестве фигуранта дела он участвовал в наиболее резонансных разработках, проводимых 19-м отделом ГУЭБиПК. Например, в сентябре 2013 года именно он организовал передачу денег члену Совета федерации Александру Коровникову для главы департамента Счётной палаты Александра Михайлика, который якобы должен был организовать внеплановую проверку ФГУП «Спорт-инжиниринг».

Впоследствии Михайлик был арестован за получение взятки. После того, как следователь сообщил жене Михайлика о задержании супруга и что он может получить до 15 лет тюрьмы, женщина покончила с собой. Сейчас чиновник проходит по делу ГУЭБиПК как потерпевший.

Скриншот Телеканал «Россия 1»

Максим Назаров

Капитан Сергей Борисовский

В этом же деле участвовал старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУЭБиПК капитан Сергей Борисовский, получивший 9 лет лишения свободы.

Подполковник Алексей Боднар

Игоря Дёмина. Подполковник Алексей Боднар стал ключевым фигурантом в деле ГУЭБиПК. После провокации, которую организовал именно он, как раз и были задержаны оперативники и руководители подразделения, в том числе сам Денис Сугробов. Боднар курировал разработку в получении взятки в $10 тысяч против сотрудника ФСБ

Также Боднар участвовал в эпизоде против замдиректора Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена Сергея Безяева, задержанного за аферу в 29 млн рублей. Его осудили на три года колонии общего режима. Но после заведения уголовного дела против самих оперативников, Безяев стал потерпевшим. В свою очередь Боднар решил сотрудничать со следствием и дал показания на сослуживцев. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подполковник Евгений Голубцов

К четырём годам заключения приговорили подполковника Евгения Голубцова. Его обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сотрудники подполковника задержали в 2011 году смоленских чиновников, которые занимались подготовкой празднования 1150-летия города. Якобы они требовали от претендента за участие в конкурсе на данный тендер 1% от суммы будущего контракта. По мнению суда, Голубцов оказывал на чиновников психологическое давление.

Изначально полковник Салават Муллаяров получил 20 лет колонии строгого режима, потом Верховный суд скостил срок до 10-ти лет. Его задержали по подозрению в провокации взятки полковнику ФСБ. Муллаяров написал заявление с чистосердечным, где признался, что участвовал в фабрикации нескольких дел.

Майор Иван Косоуров

Заместителю Муллаярова майору Ивану Косоурову суд также снизил срок с 19-ти до 10-ти лет. Во время следствия адвокат Косоурова заявлял, что на его подопечного оказывалось давление. По его словам однажды полицейский на несколько часов оставил майора в наручниках в так называемом «стакане» автозака, помещении 80 на 80 см. По закону разрешено содержание в нём не более двух часов.

Также Косоуров давал интервью, в котором на вопрос, что по его мнению стало настоящей причиной смерти Бориса Колесникова, ответил: «Доведение до самоубийства».

В фальсификации дел ГУЭБиПК Косоуров участвовал в операции против Михайлика.

Майор Виталий Чередниченко

Майор Виталий Чередниченко совместно с Косоуровым, Колесниковым и Назаровым проходил обвиняемым по делу о превышении полномочий в отношении члена Совета федерации от Новгородской области Александра Коровникова и Александра Михайлика. В итоге майора осудили на 9,5 лет.

18 лет изначально получил майор Евгений Шерманов за давление на дочь директора московского онкологического НИИ имени Герцена Елену Богословскую, которое он оказывал вместе с Косоуровым. По данным следствия, майоры сфальсифицировали свидетельские показания в отношении Богословской. Несмотря на серьёзное обвинение, Шерманову также снизили срок — до-ти 10 лет заключения.

Оперуполномоченный ГУЭБиПК подполковник Сергей Пономарёв задержал руководителя подмосковного управления Федеральной регистрационной службы Ольгу Жданову и бывшего сотрудника Росреестра Алексея Акчурина при получении вынужденной взятки в 1,3 млн рублей за содействие в регистрации земли и недвижимости в элитных районах Московской области.

Суд лишил всех бывших полицейских званий и запретил им занимать должности в правоохранительных органах.