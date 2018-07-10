Михаилу Маслову изменили меру пресечения с заключения на домашний арест

Сегодня, 10 июля, в зале Ленинского районного суда города Оренбурга прошло слушание ходатайства следователей о продлении срока пребывания Михаила Маслова под стражей.

Вместо этого отстраненного от дел министра сельского хозяйства выпустили из СИЗО , пишет «Вестирама». Суд принял позицию стороны защиты, которая настаивала на освобождении Маслова в связи с ухудшением состояния здоровья, и изменила меру пресечения на домашний арест до 6 сентября.

Напомним, что ранее адвокаты подозреваемого добились сокращения срока его нахождения под арестом с двух месяцев до одного. Однако следователь и прокурор подали ходатайство о продлении срока заключения в СИЗО до 6 сентября.