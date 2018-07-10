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Михаилу Маслову изменили меру пресечения с заключения на домашний арест
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Михаилу Маслову изменили меру пресечения с заключения на домашний арест 

ProOren 13 часов назад
Фото: ProOren
Сегодня, 10 июля, в зале Ленинского районного суда города Оренбурга прошло слушание ходатайства следователей о продлении срока пребывания Михаила Маслова под стражей.
Вместо этого отстраненного от дел министра сельского хозяйства выпустили из СИЗО, пишет «Вестирама». Суд принял позицию стороны защиты, которая настаивала на освобождении Маслова в связи с ухудшением состояния здоровья, и изменила меру пресечения на домашний арест до 6 сентября.
Напомним, что ранее адвокаты подозреваемого добились сокращения срока его нахождения под арестом с двух месяцев до одного. Однако следователь и прокурор подали ходатайство о продлении срока заключения в СИЗО до 6 сентября.
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