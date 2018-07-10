Задержана участница Pussy Riot

Судебные приставы задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину по делу об уклонении от отбывания обязательных работ, сообщают СМИ.

Ее задержали после заседания в Измайловском районном суде Москвы по иску нижегородской ИК-2 к Алехиной и редакции «Собеседника». Приставы ждали ее у суда и задержали у запасного выхода. После этого ее должны отвезти в Кунцевский отдел судебных приставов для составления протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП (уклонение от отбывания обязательных работ), сообщает «Медиазона».

После этого, как ожидается, ее отвезут в судебный участок №199 по району Кунцево для рассмотрения административного дела.

В апреле Алехину задержали на акции в поддержку Telegram у здания ФСБ на Лубянке, ее признали виновной по статье КоАП «организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка» и назначили ей 100 часов обязательных работ.

В конце декабря она также получила 40 часов обязательных работ за другую акцию у здания ФСБ на Лубянке.