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Задержана участница Pussy Riot
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Задержана участница Pussy Riot 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Судебные приставы задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину по делу об уклонении от отбывания обязательных работ, сообщают СМИ.
Ее задержали после заседания в Измайловском районном суде Москвы по иску нижегородской ИК-2 к Алехиной и редакции «Собеседника». Приставы ждали ее у суда и задержали у запасного выхода. После этого ее должны отвезти в Кунцевский отдел судебных приставов для составления протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП (уклонение от отбывания обязательных работ), сообщает «Медиазона».
После этого, как ожидается, ее отвезут в судебный участок №199 по району Кунцево для рассмотрения административного дела.
В апреле Алехину задержали на акции в поддержку Telegram у здания ФСБ на Лубянке, ее признали виновной по статье КоАП «организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка» и назначили ей 100 часов обязательных работ.
В конце декабря она также получила 40 часов обязательных работ за другую акцию у здания ФСБ на Лубянке.
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