Кировчане получили условное наказание за обман страховщиков на 3 млн рублей

Как сообщает прокуратура Первомайского района Кирова, в период с 2013 по 2016 годы мужчины обманули сотрудников страховых компаний ОАО «Альфа Страхование», АО ГСК «Югория», ООО СК «Согласие» по поводу наступления страхового случая и похитили деньги компаний на общую сумму 3 млн 13 тыс. 580 рублей.

Кировчане работали по одной схеме: они инсценировали ДТП, а затем высылали документы в страховые компании или суд для получения страхового возмещения, неустоек, штрафов и пеней в свою пользу.

Мужчины полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и частично возместили ущерб страховым компаниям.

Суд признал кировчан виновными и назначил одному из них 3,5 года условно, а второму — 2 года и 4 месяца условно. Приговор суда уже вступил в законную силу.