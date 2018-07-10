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Кировчане получили условное наказание за обман страховщиков на 3 млн рублей
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Кировчане получили условное наказание за обман страховщиков на 3 млн рублей 

Vyatka-grad.ru 12 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Как сообщает прокуратура Первомайского района Кирова, в период с 2013 по 2016 годы мужчины обманули сотрудников страховых компаний ОАО «Альфа Страхование», АО ГСК «Югория», ООО СК «Согласие» по поводу наступления страхового случая и похитили деньги компаний на общую сумму 3 млн 13 тыс. 580 рублей.
Кировчане работали по одной схеме: они инсценировали ДТП, а затем высылали документы в страховые компании или суд для получения страхового возмещения, неустоек, штрафов и пеней в свою пользу.
Мужчины полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и частично возместили ущерб страховым компаниям.
Суд признал кировчан виновными и назначил одному из них 3,5 года условно, а второму — 2 года и 4 месяца условно. Приговор суда уже вступил в законную силу.
Фото — newsru.com
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