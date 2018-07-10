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Воронежский экс-следователь отделался условным сроком за мошенничество
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Воронежский экс-следователь отделался условным сроком за мошенничество 

Вести Воронеж 14 часов назад
Фото: Новости Воронежа
Правоохранитель хотел нажиться на человеке, обвиняемом в мошенничестве.
В Воронеже экс-следователь отделался условным сроком за попытку нажиться на человеке, подозреваемом в мошенничестве. Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в облпрокуратуре. На скамье подсудимых оказался бывший следователь 28-летний Павел Соломатин. По версии следствия, в октябре прошлого года правоохранитель расследовал уголовное дело о мошенничестве и решил нажиться на обвиняемом. Подозреваемый находился под домашним арестом, и страж порядка предложил ему за 110 тыс. рублей изменить меру пресечения на подписку о невыезде. И это при том, что следователь не собирался ничего делать по данному вопросу, да и не мог — потому что готовился к увольнению. — При этом следователь не намеревался предпринимать какие-либо действия в пользу обвиняемого. Он не только не обращался к руководству по вопросу согласования изменения меры пресечения, но и подготовил постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под домашним арестом. Кроме того, Соломатин осознавал, что в связи с ранее поданным рапортом об увольнении, он не сможет каким-либо образом влиять на решения, принимаемые по уголовному делу, — рассказывают в облпрокуратуре. После этого против экс-следователя завели уголовное дело. И по итогам расследования суд признал его виновным, но наказание назначил условное — два года с таким же испытательным сроком. А также бывшего стража порядка обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей, и ему на три года запретили работать в правоохранительных органах.
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