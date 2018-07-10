Суд в Москве отказался освободить предпринимателя Пинкевича 

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 17 августа срок ареста главе крупной российской зерновой компании «Настюша» Игорю Пинкевичу, обвиняемому в мошенничестве с деньгами при строительстве жилого комплекса «Царицыно» на юге Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения", — сказала она. Суд продлили арест бизнесмену до 17 августа.
Суд в августе прошлого года арестовал главу группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Царицыно» на юге Москвы. Структура «Настюши» — ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ) — занимается строительством жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2».
Группа «Настюша» — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в России и Казахстане. В частности, «Настюша» контролирует «Мельничный комбинат в Сокольниках» и «Московский комбинат хлебопродуктов», занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье. Кроме того, группа возводит в столице жилой комплекс «Царицыно».