Суд в Москве отказался освободить предпринимателя Пинкевича

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения", — сказала она. Суд продлили арест бизнесмену до 17 августа.

Суд в августе прошлого года арестовал главу группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Царицыно» на юге Москвы. Структура «Настюши» — ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ) — занимается строительством жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2».