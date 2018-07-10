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В Белгоргоде мужчину заподозрили в краже и украли
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В Белгородской области мужчина заподозрил знакомого в краже и похитил его 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: ТАСС
Чернянский районный суд Белгородской области приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который похитил и держал в подвале дома своего знакомого. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Мужчине предъявили обвинения по п. "в", ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение человека с применением насилия, опасного для здоровья).
"В суде установлено, что в феврале 2018 года мужчина, предполагая, что его знакомый похитил у него телефон, причинил последнему телесные повреждения, после чего заставил лечь в багажник автомобиля, и отвез к себе домой", — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что потерпевшему удалось позвонить в службу "112", когда похититель вышел из подвала. Прибывшим на место сотрудникам полиции удалось освободить похищенного.
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