В Белгоргоде мужчину заподозрили в краже и украли

В Белгородской области мужчина заподозрил знакомого в краже и похитил его

Чернянский районный суд Белгородской области приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который похитил и держал в подвале дома своего знакомого. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Мужчине предъявили обвинения по п. "в", ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение человека с применением насилия, опасного для здоровья).

"В суде установлено, что в феврале 2018 года мужчина, предполагая, что его знакомый похитил у него телефон, причинил последнему телесные повреждения, после чего заставил лечь в багажник автомобиля, и отвез к себе домой", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что потерпевшему удалось позвонить в службу "112", когда похититель вышел из подвала. Прибывшим на место сотрудникам полиции удалось освободить похищенного.